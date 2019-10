Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Beim Aktionstag "Schichtwechsel" tauschen Beschäftigte aus Behindertenwerkstätten für einen Tag den Platz mit Mitarbeitern aus Unternehmen des regulären Arbeitsmarktes. Auch eine sächsische Werkstatt beteiligt sich nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) an der bundesweiten Aktion am Donnerstag.

Das Lebenshilfewerk Annaberg e.V. aus Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) entsendet zum Aktionstag nach Angaben der Veranstalter 19 Beschäftigte in den regulären Arbeitsmarkt und heißt 32 Mitarbeiter bei sich willkommen. Dabei sind ein Bettenhersteller, Beschäftigte der Metall- und Fertigungstechnik sowie Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit.

Dieses Jahr findet das Projekt "Schichtwechsel" erstmals deutschlandweit statt. Davor hatte es den Aktionstag nur in Berlin gegeben. Laut Veranstalter beteiligen sich 36 Behindertenwerkstätten und rund 140 Unternehmen. Ziel sei es, "Einblicke in die Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen" in Werkstätten für behinderte Menschen zu geben.