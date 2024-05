Seit der Pandemie gilt die Amerikanerin Becky Kennedy als "Elternflüsterin der Millennials". Deswegen mal nachgefragt: Was sind aktuell die größten Probleme moderner Erziehung?

Von Barbara Vorsamer

Gerne erzählt Becky Kennedy vom Fliegen. Sie spricht dann in ihre Handykamera, wie immer schnell und atemlos, man solle sich vorstellen, in einem Flugzeug zu sitzen, das in Turbulenzen gerät. Welche Durchsage des Piloten würde man gerne hören?