31. Mai 2019, 19:08 Uhr Bas Kast im Interview "Gesund essen? Das ist einfach"

Mit 40 Jahren war Bas Kast "fit wie ein Turnschuh", trotzdem bekam er Herzrhythmusstörungen. Also beschloss er, Wege zu finden, sich selbst zu heilen.

Bas Kast weiß, was man essen muss, um alt zu werden. Ein Gespräch mit dem "Ernährungskompass"-Autor über gute Ernährung, Selbstheilungsprozesse und warum man nicht streng sein muss, um gesund zu leben.

Von Silvia Aeschbach

Ihr Ratgeber "Der Ernährungskompass" ist eines der erfolgreichsten Sachbücher und wurde mehrfach ausgezeichnet. Sie haben dafür unzählige Ernährungsstudien ausgewertet. Wie viele waren es?

So genau kann ich das nicht mehr sagen. Aber ich würde vermuten, es waren mehrere Tausend.

Was haben Sie herausgefunden?

Ich versuchte, den Stand der Forschung der vergangenen Jahrzehnte zusammenzufassen. Was weiss die Wissenschaft über eine gesunde Ernährung? Am Ende fasste ich zwölf Regeln zusammen. Das wichtigste Fazit lautet: Essen Sie echtes Essen, also Nahrung, die ...