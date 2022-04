Barbara Schöneberger übernimmt "Verstehen Sie Spaß?" und moderiert auch sonst alles weg, was so im Fernsehen läuft. Ihr Erfolgsgeheimnis? Sie teilt aus, steckt ein und lacht dabei am lautesten von allen.

Von Claudia Fromme

Das Studio H in Berlin-Adlershof. Gerade fegen Tänzer im Nebel über die Bühne, die Choreografin ist nicht ganz zufrieden, kompakter tanzen, bitte. Pause. Die Kameraleute vertreten sich die Beine, Gemurmel im Studio. Die Regisseurin sagt streng in ihr Mikrofon: "Ich hätte gerne bei den Proben mit Barbara absolute Ruhe." Irgendwann surrt nur noch die Lüftung. Barbara Schöneberger kommt herein, wird verkabelt - und geht zuerst zur Crew: "Ich bin die Neue!", ruft sie. "Und ich sage euch: Es geht hier nur um die Quote, sexuell geht heute gar nichts!" Die Moderatorin lacht schallend und tänzelt zur Bühne. Adlershof lacht mit. Der Ton ist gesetzt. Mit der absoluten Ruhe wird das heute nichts mehr.