Immer toll natürlich, wenn die Leute erst Geld ausgeben und dann noch Werbung für dich laufen, allerdings hast du die Rezeption auf Kundenseite natürlich nicht mehr ganz im Griff. Einmal dein Logo oder gleich den ganzen Markennamen auf ein Hoodie gedruckt, schon läufst du Gefahr, dass ein frauenverachtender Gangsta Rapper des Weges kommt und findet, das Teil könnte zu seinen Goldketten und den diamantbesetzten Zahngrillz hübsch passen. Schon hast du den PR-Salat.

Der brave Ralph Lauren hat uns damals ja so leidgetan, als der mexikanische Drogenboss Edgar Valdez Villarreal, genannt „La Barbie“, in einem seiner Poloshirts verhaftet wurde. Ähnlich Lacoste, das sich nach dem Auftritt des Massenmörders Anders Behring Breivik vor Gericht die Schlagzeile „Der Teufel trägt Kroko“ gefallen lassen musste. Allein Nike hat von der Festnahme des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro zumindest an der Kasse profitiert: Der graue Fleece-Trainingsanzug war binnen eines Tages praktisch ausverkauft, wurde aber spätestens dann zum schlechten Witz, als US-Außenminister Marco Rubio ihn an Bord der Air Force One noch einmal auftrug.

Womit wir in erster Linie sagen wollen: Glück gehabt, ESV Hilkering!

Der Latin-Rapper mit dem Kampfnamen Bad Bunny muss schon allein deshalb als Good Bunny gelten, weil Trump ihn nicht mag („terrible choice“). Seit seinem hinreißenden Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl lernen alle, wirklich alle Bad-Bunny-Spanisch auf Duolingo, der eigene Sohn erscheint jeden Morgen mit einem tipptopp artikulierten ¿Me puedes preparar un poco de muesli? am Frühstückstisch. Eine Marke, die am Leib von Bad Bunny in die Welt hinausgetragen wird, ist Textil gewordene Nächstenliebe und Lebensfreude, und den Eisstockschützen des oberösterreichischen Vereins ESV Hilkering ist nichts Geringeres als das passiert: Nach der Halbzeitpause seines Konzerts in Düsseldorf kehrte Bad Bunny in einer Retro-Trainingsjacke zurück auf die Bühne, die rückseitig mit dem Vereinsnamen beflockt war.

Nico Steffen/ORF OÖ/Nico Steffen/ORF OÖ

Alle Investigativreporter Österreichs recherchieren seither, wie es dazu hat kommen können, befriedigende Antworten sind aber noch keine auf dem Markt. Die Website der Hilkeringer Stocksportler zeigte sich bis Redaktionsschluss unverändert, was wir uns nur so erklären können, dass die ESV-Männer immer noch beim örtlichen Weingut Aichinger festhängen. Als ein erstes Foto aus Düsseldorf in ihrer Whatsapp-Gruppe eintraf, so berichtet es der Standard, hatten sie zunächst an eine Fotomontage oder noch schlimmer an KI geglaubt. So kann man sich täuschen.

Lieber Herr Bunny, falls Sie dies hier zufällig lesen und für Ihr nächstes Konzert in London noch nach Outfits suchen: Im Netz wird derzeit das „Vintage Süddeutsche Zeitung Shirt 90s ,Täglich hellwach‘“ angeboten. Nur 26 Euro, „kleiner Fleck am Ärmel“. Aber den sieht man auf der Bühne sicher nicht.