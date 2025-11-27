Zum Hauptinhalt springen

Rat vom FamilientrioSollen wir unseren Sohn fürs Babysitten bezahlen?

Lesezeit: 3 Min.

Bruder, ich pass auf dich auf!
Bruder, ich pass auf dich auf! (Foto: Imago/Kimberli Fredericks/Cavan)

Die Eltern habe beide einen Termin, und der Zwölfjährige soll auf seine jüngeren Geschwister aufpassen. Ist Geld als Belohnung eine gute Idee?  Das Familientrio weiß Rat.

Von Nora Imlau, Jacinta Nandi und Herbert Renz-Polster

Wir haben vier Kinder im Alter von 12, 9, 5 und fast 4 Jahren. Wir haben eigentlich immer das Glück, dass die Omas als Babysitter einspringen können. Nur demnächst sind mein Mann und ich an einem Samstagnachmittag verhindert – und die Omas auch. Dass der 12-Jährige drei Stunden auf seine Geschwister aufpasst, da haben wir eigentlich keine Bedenken. Er soll aber dafür auch etwas bekommen, finden wir. Aber ihm einen Stundenlohn zu zahlen, finden wir komisch, obwohl er sich am meisten über Geld freuen würde. Wie würden Sie das lösen?

Zur SZ-Startseite

Solomutter
:Selbstbestimmt und doch allein

Die Zahl der Frauen, die ohne Partner ein Kind bekommen, wächst. Influencerinnen vermitteln, dass Solomutterschaft nur eine Frage von guter Organisation und Vernetzung ist. Reine Schönmalerei, sagt unsere Autorin, selbst „Single Mother by Choice“.

SZ PlusVon Monika Maria Wesseling

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite