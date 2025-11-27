Wir haben vier Kinder im Alter von 12, 9, 5 und fast 4 Jahren. Wir haben eigentlich immer das Glück, dass die Omas als Babysitter einspringen können. Nur demnächst sind mein Mann und ich an einem Samstagnachmittag verhindert – und die Omas auch. Dass der 12-Jährige drei Stunden auf seine Geschwister aufpasst, da haben wir eigentlich keine Bedenken. Er soll aber dafür auch etwas bekommen, finden wir. Aber ihm einen Stundenlohn zu zahlen, finden wir komisch, obwohl er sich am meisten über Geld freuen würde. Wie würden Sie das lösen?