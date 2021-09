Denkmal in Kiew für die Opfer in Babij Jar.

In der Schlucht Babij Jar bei Kiew brachten SS- und Polizeieinheiten mit Unterstützung der Wehrmacht vor 80 Jahren systematisch 33 771 jüdische Männer, Frauen und Kinder um. Erinnerungen an ein lange verdrängtes Verbrechen.

Von Cord Aschenbrenner

Dina Pronitschewa war nur schweren Herzens nach Darmstadt gereist. Erst hatte es so ausgesehen, als würde die 57-jährige Ukrainerin gar nicht aus der Sowjetunion nach Westdeutschland fliegen und vor dem Landgericht Darmstadt als Zeugin aussagen dürfen. Aber am 23. April 1968 landete Dina Pronitschewa schließlich in Frankfurt am Main, der sowjetische Staat hatte seiner Bürgerin erlaubt, sich bis zum 30. April außer Landes aufzuhalten.