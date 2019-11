Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Theaterprojekt "Meschugge - Der Hass, der uns spaltet, geht uns alle etwas an" des DRK-Kreisverbands Offenbach hat bei der Verleihung des hessischen Integrationspreises den ersten Platz belegt. Das Projekt thematisiert die Zunahme antisemitischer Meinungen und Haltungen bei Jugendlichen an Schulen. "Gerade vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse kann man den interreligiösen Dialog und die Menschen, die ihn führen, nicht hoch genug wertschätzen", betonte Sozial- und Integrationsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag anlässlich der Preisverleihung in Wiesbaden.

Das Motto des 16. Hessischen Integrationspreises lautete "Integration und interreligiöser Dialog". Insgesamt gab es nach Angaben des Ministeriums 51 Bewerbungen in diesem Jahr. Mit der Auszeichnung werden Initiativen geehrt, die sich besonders um das Zusammengehörigkeitsgefühl im Land kümmern. Der Integrationspreis wird seit dem Jahr 2004 in Hessen jährlich verliehen und ist mit insgesamt 20 000 Euro dotiert.

Neben dem interaktiven Theaterstück des Deutschen Roten Kreuzes aus Offenbach wurden den Angaben zufolge noch fünf Projekte mit dem zweiten Platz sowie weitere drei Initiativen mit dem drei Platz beim hessischen Integrationspreis ausgezeichnet.