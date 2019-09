Artikel per E-Mail versenden

Weimar (dpa/th) - Der 23 Jahre alte Klavierstudent Ádám Zsolt Szokolay aus Weimar hat den ersten Preis beim Bartók-Klavierwettbewerb in Budapest gewonnen. Die renommierte Auszeichnung ist mit 30 000 Euro dotiert, wie ein Sprecher der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar am Donnerstag mitteilte. Szokolay studiert im Bachelor in der Weimarer Klavierklasse von Grigory Gruzman. Er ist Preisträger zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe.