Straubing (dpa/lby) - Die "Bairische Sprachwurzel" geht heuer an den Direktor des Museums der Bayerischen Geschichte in Regensburg, Richard Loibl. Das gab der Bund Bairische Sprache am Sonntag in Straubing bekannt. Der Bund vergibt die Auszeichnung jährlich während des Gäbodenvolksfestes an eine bekannte Persönlichkeit, die öffentlich an ihrem Dialekt festhält.