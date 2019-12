Rudolstadt (dpa/th) - Mit mehr als 130 Geschichten und Gedichten haben sich Kinder und Jugendliche beim Schreibwettbewerb "Thüringer Buchlöwe 2019" beworben. Die zehn besten Beiträge wurden am Samstag in Rudolstadt ausgezeichnet. Die Texte drehten sich in diesem Jahr um die Themenvorgabe "In der Tiefe des Waldes", wie die Literarische Gesellschaft Thüringen mitteilte. Die gelungensten Beiträge, darunter auch einige Illustrationen, erscheinen zusammengefasst in einer Broschüre. Urkunden gibt es für alle Teilnehmer.

Die Geschichten drehten sich etwa märchenhafte, spannende, aber auch um ernste und traurige Erlebnisse im Wald, hieß es. Der Wettbewerb richtet sich an Nachwuchsautoren im Alter von 6 bis 15 Jahren. Im kommenden Jahr soll es um "Schulgeschichten" gehen.