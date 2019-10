Osnabrück (dpa/lni) - Die Berliner Fotografin Johanna Maria Fritz ist am Samstagabend mit dem 1. Deutschen Friedenspreis für Fotografie ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Am Wettbewerb teilnehmen konnten Profifotografen aus aller Welt. Gewürdigt wurde Johanna Maria Fritz für ihre Fotoserie "Like a Bird", die in verschiedenen Krisengebieten des Nahen Ostens entstand, wie die Ausrichter mitteilten.

Der Deutsche Friedenspreis für Fotografie wurde von der Stadt Osnabrück zusammen mit der Felix Schoeller Group initiiert. Fotografen aus 36 Ländern haben sich künstlerisch mit Voraussetzungen, Gelingen und Scheitern von Frieden auseinandergesetzt. Die Arbeiten der Siegerin und der Nominierten sind vom 20. Oktober 2019 bis zum 8. März 2020 in einer eigenen Ausstellung "Deutscher Friedenspreis für Fotografie 2019" im Museumsquartier in Osnabrück zu sehen.