München (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erhält heute Abend den Karl-Valentin-Orden der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla. Der CSU-Vorsitzende ist der 50. Ordensträger. "Auch wenn es den meisten Politikern nicht in die Wiege gelegt worden ist, humorvoll zu sein, ist das bei Markus Söder anders", hatte es in der Begründung zur Nominierung geheißen. Der Verein führte als Beleg ein Zitat Söders zum Schulanfang an: "Mein erster Schultag war sehr spannend - allerdings war ich entsetzt, als mir meine Mutter am Abend sagte, ich müsse am nächsten Tag wieder hin. Ich war der Meinung, einmal in die Schule gehen reiche."

Der Karl-Valentin-Orden erinnert an den legendären Humoristen (1882-1948) und wird seit 1973 verliehen. Ordensträger sind unter anderem Hape Kerkeling, Senta Berger, Helmut Dietl, Michael "Bully" Herbig, Loriot und der frühere Papst Benedikt XVI., als er noch Erzbischof von München und Freising war. Aber auch einige von Söders Vorgängern, zuletzt Horst Seehofer, haben den Orden erhalten.