Uppsala/Leipzig (dpa/sn) - Peter Wollny, Direktor des Bach-Archivs Leipzig, hat die Ehrendoktorwürde der Universität Uppsala in Schweden erhalten. Wie das Bach-Archiv am Freitag in Leipzig mitteilte, wurde der 58 Jahre alte Musikwissenschaftler am Freitag bei einer Zeremonie in Uppsala geehrt. Auch Alfred Nobel wurde 1893 zum Honorardoktor der 1477 gegründeten und damit ältesten Universität Schwedens ernannt.

"Ich war von der Entscheidung der Universität Uppsala völlig überrascht, freue mich aber sehr, dass mit der Auszeichnung nicht zuletzt auch die Forschungsarbeiten am Bach-Archiv Leipzig international gewürdigt werden", sagte Wollny, wie es in einer Mitteilung des Bach-Archivs hieß.

Peter Wollny promovierte 1993 an der Harvard University und habilitierte sich 2009 an der Universität Leipzig. Seit 1993 arbeitet er im Leipziger Bach-Archiv, im Januar 2014 wurde er Direktor der Stiftung Bach-Archiv Leipzig. Der Musikwissenschaftler veröffentlichte zahlreiche Werke zur Komponistenfamilie Bach.