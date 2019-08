Kiel (dpa/lno) - Der Motorenhersteller Caterpillar und die auf erneuerbare Energien spezialisierte GP Joule Gruppe haben den diesjährigen Umweltpreis der schleswig-holsteinischen Wirtschaft gewonnen. Die Unternehmen erhielten die Auszeichnung am Donnerstag in Kiel. Die Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG aus Kiel habe mit der Entwicklung einer neuen Schiffsmotoren-Technologie die Voraussetzung geschaffen, um mit dem Einsatz von verflüssigtem Erdgas die Schadstoffemissionen bei der Schifffahrt und in den Häfen signifikant zu reduzieren, hieß es zur Begründung.