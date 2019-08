Jena (dpa/th) - Für ihr Engagement rund um ökologisches Bewusstsein sind die Geratal-Schule in Geraberg (Ilmkreis), das Restaurant "Die Lücke" in Weimar und eine Erfurter Lastenrad-Initiative mit dem Thüringer Umweltpreis ausgezeichnet worden. Alle Preisträger seien unter 50 Bewerbern ausgewählt worden, teilte das Thüringer Umweltministerium am Mittwoch mit.

Die Schüler holten mit einem Projekt zur Pflege von Streuobstwiesen den mit 5000 Euro dotierten ersten Preis. Die Kinder betrieben damit nicht nur Landschaftspflege, sondern zeigten Achtung vor Lebensmitteln und bewiesen wirtschaftliches Geschick beim Verkauf von Säften und Obst, so die Jury-Begründung. Zudem stifteten sie einen Teil ihrer Erlöse an ein Kinderhospiz.

3000 Euro und damit der zweite Platz ging an das Pop-Up-Restaurant in Weimar. Über einen begrenzten Zeitraum wurden in dem komplett aus recycelten Material bestehenden Restaurantgebäude Speisen serviert. Das kostenlose Verleih-Projekt für Transporträder "ELLA - Lastenräder für Erfurt" zeige einen Weg zur nachhaltigen Verkehrsgestaltung, schaffte es so auf den dritten Platz und erhielt 2000 Euro.

Seit 2011 wird der Umweltpreis alle zwei Jahre verliehen. Bewerben können sich Initiativen, Unternehmen, Einzelpersonen, Kommunen und Verbände mit Sitz in Thüringen.