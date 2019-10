Hamburg (dpa/lno) - Weil Hamburg schon seit vielen Jahren Bildungsprojekte zum Thema Nachhaltigkeit möglich macht, ist die Hansestadt nun von der Unesco ausgezeichnet worden. Der mit 50 000 Dollar (45 470 Euro) dotierte Preis im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) soll der Stadt am 15. November in Paris verliehen werden, wie die Unesco-Kommission am Dienstag in Bonn mitteilte.

Hamburg habe sich zum Ziel gemacht, die Treibhausgase bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren und will das auch durch die Initiative "Hamburg lernt Nachhaltigkeit" erreichen. Dazu gehören das Gärtnern in Kitas ebenso wie Nachhaltigkeits-Projekttage an Schulen, Vorlesungen zu den UN-Nachhaltigkeitszielen an der Uni oder Kurse in der Erwachsenenbildung.

"Das Projekt zeigt den ganzheitlichen städtischen Ansatz und inklusives Lernen als Antwort auf die wachsenden Herausforderungen des Klimawandels sowie zum Erreichen der globalen Nachhaltigkeitsziele", begründete die Jury die Auszeichnung für die Hansestadt. Es habe zudem das Potenzial, als Modell für andere Städte und Ballungszentren zu dienen.