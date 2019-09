Hamburg (dpa/lno) - Für ihren Roman "Otto" erhält Dana von Suffrin den Klaus-Michael-Kühne-Preis des Hamburger Harbourfront-Literaturfestivals. "Ein lustiges, trauriges, temporeiches und melodiöses Buch, dem man viele Leser wünscht", heißt es in der am Mittwoch verbreiteten Begründung der Jury. Der Autorin sei eine eigenwillige Erzählung über einen Familienpatriarchen gelungen, der bis zum allerletzten Tag den Widrigkeiten des Lebens seinen Trotz entgegensetze.

Mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis wird der beste Debütroman des Jahres ausgezeichnet. Insgesamt nahmen in diesem Jahr acht Autoren an dem Wettbewerb teil und präsentierten sich im "Debütantensalon" dem Hamburger Publikum. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung wird am Freitag im Hotel "The Fontenay" übergeben.