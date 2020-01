Fulda (dpa/lhe) - Der mit 10 000 Euro dotierte Literaturpreis der Stadt Fulda geht in diesem Jahr an die Autorinnen Olivia Wenzel und Nadine Schneider. Eine Jury habe aus literarischen Erstlingswerken in den Bereichen Lyrik und Prosa das beste deutschsprachige Debüt ausgewählt und dabei beide Schriftstellerinnen als gleichermaßen preiswürdig empfunden, sagte ein Sprecher der Stadt Fulda am Donnerstag. Ausgezeichnet werden die Romane "1000 Serpentinen Angst" (S. Fischer-Verlag) von Wenzel und "Drei Kilometer" (Jung und Jung Verlag) von Schneider.

Die Jury habe bewusst entschieden, zwei konträre Erzählweisen auszuzeichnen. "Drei Kilometer" erzähle in poetischer Sprache von der Zeit in einem rumänischen Dorf vor dem Sturz der Diktatur. "1000 Serpentinen Angst" beschreibe mit Kommunikations- und Diskursfragmenten die Konsequenzen anhaltender Diskriminierung. Die Autorinnen nähmen den Literaturpreis im Mai in Fulda persönlich entgegen, sagte Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU). Die Verleihung ist am 26. Mai im Stadtschloss. Der Preis wird zum zweiten Mal verliehen. 2019 ging er an die Nachwuchsautorin Johanna Maxl.