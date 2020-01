Frankfurt/Main (dpa) - Der japanische Immunologe Shimon Sakaguchi erhält den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2020. Geehrt wird Sakaguchi für die Entdeckung der sogenannten regulatorischen T-Zellen, wie der Stiftungsrat am Dienstag in Frankfurt bekanntgab. Sie seien "die Blauhelme des Immunsystems". Der 69-Jährige forscht und lehrt an der Osaka-Universität in Japan. Die mit 120 000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 14. März in Frankfurt überreicht.

Der Nachwuchspreis geht in diesem Jahr an Judith Reichmann vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg. Die 35-Jährige habe gezeigt, warum Maus-Embryonen mitunter die falsche Zahl an Chromosomen haben oder über mehr als einen Zellkern pro Zelle verfügen. Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis ist eine der angesehensten Ehrungen für Grundlagenforscher.