Düsseldorf (dpa/lnw) - Tischtennis-Spieler Timo Boll, die Leichtathletin Konstanze Klosterhalfen und der Ruder-Achter sind bei der Sportlerwahl Nordrhein-Westfalen geehrt worden. Der 38 Jahre alte Boll gewann am Freitagabend in Düsseldorf bereits zum vierten Mal nach 2009, 2010 und 2011 in der Kategorie "Sportler des Jahres".

Die WM-Dritte über 5000 Meter Klosterhalfen wurde zum zweiten Mal vom Land NRW ausgezeichnet. Vor drei Jahren war die heute 22-Jährige noch "Newcomerin des Jahres". Dieser Titel ging in diesem Jahr an die Turnerin Sarah Voss.

Der deutsche Ruder-Achter als Welt- und Europameister wurde bereits zum achten Mal "Mannschaft des Jahres". Vor rund 1000 Zuschauern wurde zudem Leichtathlet León Schäfer als "Behindertensportler des Jahres" geehrt.