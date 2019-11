Dresden (dpa) - Der Pirnaer Cartoonist Axel Bierwolf hat beim Deutschen Karikaturenpreis den Geflügelten Bleistift in Gold gewonnen. Er wurde am Sonntag in Dresden für sein Werk "Flucht der Regenwürmer" ausgezeichnet, wie die Veranstalter mitteilten. Das Bild zum Klimawandel zeigt Regenwürmer in einem Raumschiff, die ihre Artgenossen von der Erde retten wollen. Der Geflügelte Bleistift in Silber ging an den Bremer Mock, alias Volker Kischkel, und der Preis in Bronze wurde an KiTTiHAWK (Christiane Lokar) verliehen.

Der Deutsche Karikaturenpreis ist mit insgesamt 11 000 Euro dotiert. In diesem Jahr hatten nach Veranstalterangaben 258 Zeichner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als 1100 Werke eingereicht. Der Preis wird von der "Sächsischen Zeitung" und dem Bremer "Weser-Kurier" vergeben.