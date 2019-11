Deutscher Theaterpreis wird in Kassel verliehen

Kassel (dpa) - Der Deutsche Theaterpreis "Der Faust 2019" wird heute in Kassel verliehen. Die undotierte Auszeichnung wird für herausragende künstlerische Leistungen vergeben. Zwei Preisträger stehen vorab fest: Der Regisseur, Schauspieler und Theaterleiter Roberto Ciulli aus Mülheim an der Ruhr wird für sein Lebenswerk geehrt. Der Perspektivpreis geht an das Tanz-Netzwerk "Explore Dance", eine Initiative dreier Gruppen aus Hamburg, Potsdam und München. Nominiert sind 24 Künstler aus ganz Deutschland.