Darmstadt (dpa/lhe) - Der Dörte-Wörner-Innovationspreis der Hochschule Darmstadt geht in diesem Jahr zum ersten Mal in seiner Geschichte an zwei Preisträger: Ausgezeichnet werden ein Lernsystem für autistische Kinder und eine Installation, die für einen sensiblen Umgang mit Daten wirbt. Wie die Hochschule am Dienstag mitteilte, wurde das Preisgeld dazu auf 20 000 Euro verdoppelt. Juryvorsitzender Heinz-Erich Erbs würdigte den "gesellschaftlichen und sozialen Mehrwert" der beiden prämierten Projekte.

Mit dem von Lisa-Marie Rosendorff und Marie Steinbrügge als Bachelorarbeit entwickelten Baukastensystem "Amon" können autistische Kinder Alltagsaktivitäten per intelligent vernetzter Technik in einzelne Schritte unterteilen. So sollen sie Tätigkeiten wie etwa Zähneputzen leichter erlernen. Die als Semesterarbeit geschaffene Installation "You" von Elina Faber, Sarah Lerch, Jan Meininghaus und Domenika Tomasovic will Nutzern sozialer Netzwerke zeigen, welche enormen Datenmassen sie von sich preisgeben.

Der Dörte-Wörner-Innovationspreis wird seit 2016 vergeben. Er richtet sich an Mitglieder der Hochschule Darmstadt und seit diesem Jahr erstmals auch an Mitglieder der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart und der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Sponsor des Preises ist die in Dietzenbach (Kreis Offenbach) ansässige Controlware-Stiftung. Namensgeberin ist die Vorständin der Stiftung.