Bremen (dpa) - Der Hamburger Notfallmediziner Matthias Angrés, Gründer der Hilfsorganisation RobinAid, wird wegen seines Einsatzes für Kinder weltweit in Bremen mit dem "Kinderoskar 2019" geehrt. Angrés habe Kinder in Ländern wie Rumänien, Ägypten, Senegal, Syrien, Jordanien, Afghanistan und Kamerun medizinisch versorgt und vielen von ihnen das Leben gerettet. Das teilte der Landesbetriebssportbund Bremen (LBSV) am Mittwoch mit.

Mit der Stiftung RobinAid habe der Arzt auch versucht, in diesen Ländern eine intensivmedizinische Betreuung aufzubauen und einheimische Ärzte und Pflegekräfte auszubilden. Der undotierte Wanderpreis in Form einer schweren Holzstatue soll am 18. August bei der Großveranstaltung Bremer Kindertag überreicht werden. Zu Ehren des Preisträgers werde ein Kinderchor aus Äthiopien erwartet, sagte Lothar Pohlmann vom LBSV. Der Bremer Kindertag zog vergangenes Jahr 60 000 Besucherinnen und Besucher an.