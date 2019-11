Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Lehrer aus dem Saarland ist für sein pädagogisches Engagement ausgezeichnet worden. Sebastian Kloß erhielt den Deutschen Lehrerpreis in der Kategorie "Schüler zeichnen Lehrer aus" für seine Arbeit am Gymnasium am Rotenbühl in Saarbrücken, wie der Deutsche Philologenverband und die Vodafone Stiftung am Montag mitteilten.

Die beiden Organisationen vergaben den Preis am Montagvormittag in Berlin. Insgesamt wurden 22 Auszeichnungen an Lehrer und Projekte aus zehn Bundesländern verliehen.

Kloß, Lehrer für Englisch, Ethik und Philosophie, war von seinen Schülern der letzten beiden Abschlussjahrgänge für den Preis vorgeschlagen worden. Sie hoben laut Mitteilung "den abwechslungsreichen, und gut strukturierten Unterricht, die Offenheit und Feinfühligkeit, den respektvollen Umgang mit der Schülerschaft sowie die Begegnung auf Augenhöhe" hervor.