Ich würde niemals ein Au-pair engagieren. Au-Pairs wissen zu viel. Sie wissen, wie die nicht mehr junge Hausfrau ohne ihr spachteldickes Make-up aussieht, dass ihr erfolgreicher Anwalt-Ehemann mit Begeisterung fremdflirtet (oder mehr), die 13-Jährige an Liebeskummer leidet und ihr elfjähriger Bruder in Daddys Arbeitszimmer heimlich Pornohefte liest, die er dort in der Schublade gefunden hat. So jedenfalls war das bei meiner Familie. Ich war ihr Au-pair. Ich wusste ALLES.