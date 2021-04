Artenschutz:Wie der Steinbock vom Aussterben bewahrt wurde

Von Jan Bielicki

Dass es in den Alpen überhaupt noch Steinböcke gibt, verdanken sie einem Herrn namens Zumstein und dessen Brief, der im März 1820 die Königliche Akademie der Wissenschaften in Turin erreichte. Geschrieben war er auf Deutsch, denn der Verfasser gehörte zur winzigen deutschsprachigen Minderheit unter den Untertanen des Königs Carlo Felice von Savoyen. Josef Zumstein, der sich bisweilen französisch De la Pierre nannte, war Spross einer bis ins Allgäu verbreiteten Händlerfamilie aus der walserdeutschen Berggemeinde Gressoney, gelegen im Lystal an den südlichen Hängen des Monte-Rosa-Massivs.