Von Verena Mayer

Vier Freunde auf Ibiza. Es gibt einen Strand, Alkohol und etwas zu feiern: einen Junggesellenabschied. Vor allem aber ergeben sich viele blöde Situationen, weil der zukünftige Bräutigam auf Ibiza seiner Ex über den Weg läuft, die von ihm nicht losgekommen ist. Die begeht ebenfalls mit ihren Freundinnen einen Junggesellinnenabschied, allerdings ohne die Braut, denn die hat sich kurz zuvor mit den anderen zerstritten und ist in Deutschland geblieben. Und so finden sich alle sieben auf der Suche nach Spaß in beklemmend schlechter Stimmung wieder, selbst die Drogen, die man sich am Strand besorgen will, sind nur wertlose Tabletten.