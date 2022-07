Die Filmemacherin Anika Decker erzählt von peinlichen Auftritten in ihrer neuen Komödie, ihrem Kampf zurück ins Leben nach einer beinahe tödlichen Sepsis - und von ihrem Rechtsstreit mit Til Schweiger.

Interview von Christian Mayer

Die Regisseurin und Drehbuchautorin hat gerade Premiere mit ihrem neuen Film "Liebesdings" gefeiert, mit drei Vorführungen in Berlin, Köln und jetzt in München. Und ja, es floss auch reichlich Champagner - "für mich das beste Getränk auf der Welt". Beim Interview im Hotel Bayerischer Hof muss sie oft lachen, am meisten über sich selbst. Ganz schön ansteckend, diese gute Laune.