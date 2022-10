Trauern kann man an vielen Orten. Vielen hilft dabei die Stille der Natur, manchen Rituale am Wasser, das immer auch für den Fluss des ewigen Lebens steht.

Nach dem Tod eines geliebten Menschen hört bei manchen Angehörigen die Trauer sehr lange nicht auf. Dauert sie zu lange, gilt sie neuerdings als psychische Störung. Was ist gesund? Und was hilft?

Von Titus Arnu

Der alte Mann steht immer an der gleichen Stelle am Fluss. Er hält sich in der Nähe einer Fußgängerbrücke auf und schaut aufs Wasser. Manchmal läuft er auf und ab oder sitzt auf einer Bank. Von Weitem könnte man ihn für einen Angler halten oder für einen Vogelbeobachter, aber er hält weder eine Angel noch ein Fernglas in der Hand. Er hat einen weißen Vollbart, kleine graublaue Augen und trägt eine Outdoor-Weste mit vielen kleinen Taschen, Wanderhose, Wanderschuhe und Hut. Was macht er bloß dort?