13. Oktober 2018, 00:00 Uhr Aktuelles Lexikon Sojus-Rakete

Von Georg Cadeggianini

Sojus ist russisch und bedeutet so viel wie Vereinigung. Der Name ist eine Anspielung auf die Union der Sowjetrepubliken, dem Vorläuferstaat Russlands. Am Donnerstag dieser Woche machte sich Sojus MS-10 mit zwei Raumfahrern auf den Weg zur ISS, um dort das Team um den Deutschen Alexander Gerst zu unterstützen. Allerdings kam es zu Problemen mit der Trägerrakete. Die Raumkapsel mit den zwei Astronauten wurde in 70 Kilometern Höhe abgesprengt. Die beiden Raumfahrer landeten unverletzt in der kasachischen Steppe. Bis aufgeklärt ist, was das Problem war, sollen keine weiteren Astronauten aufbrechen.