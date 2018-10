6. Oktober 2018, 00:00 Uhr Aktuelles Lexikon #KavaNo

Von Georg Cadeggianini

Politiker treffen jeden Tag viele Entscheidungen, die das ausmachen, was man am Ende ihre Politik nennt. Dazu gehört, wie sie sprechen, was und mit wem, genauso wie die Frage, welche Gesetze sie erarbeiten. Manchmal können Politiker auch entscheiden, wer eine bestimmte Arbeit machen soll. Wer am höchsten Gericht in den USA arbeitet, entscheiden die Politiker aus dem Senat. Vorgeschlagen hat Donald Trump dafür Brett Kavanaugh. Viele Menschen halten den für absolut ungeeignet. Kavanaugh soll als junger Mann mehrere Frauen angegriffen und bedroht haben. Im Internet sammelt sich unter #KavaNo Protest.