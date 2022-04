Was bedeutet Krieg für Kinder und Jugendliche im Alltag? Albina ist 14 Jahre alt und kommt aus einem kleinen Ort in der Ostukraine. Mittlerweile musste sie mit ihrer Mutter und Oma fliehen. Auch in Woche 8 seit dem russischen Überfall schreibt sie Tagebuch.

Übersetzung: Katja Garmasch

12. April, Tag 48

Heute morgen war ich traurig. Als ich aufgewacht bin, fühlten sich meine Beine so schwer an. Daheim schläft meine Katze oft auf meinen Beinen. Und ich dachte: Hurra, ich bin zu Hause! Alisa ist da! Dann habe ich meine Augen aufgemacht. Es war nur die Bettdecke. Ich habe versucht, mir bewusst zu machen, dass das Leben hier nicht schlecht ist. Aber ständig rutscht der Gedanke nach vorn: Ich will nach Hause. Ich will wirklich nach Hause nach Mykolajiwka.

Ich habe mich entschieden, heute nicht rauszugehen. Den ganzen Tag lang. Keine Lust auf gar nichts. Sogar als meine Mama mich gerufen hat, habe ich nicht reagiert. Als sie aber gesagt hat, dass sie ein Video von unseren Katzen hat, bin ich in einer Sekunde bei ihr gewesen. Onkel Dima - einer derjenigen, die auf unsere Katzen aufpassen - sah einigermaßen vergnügt aus. Genau wie die Katzen. Sie haben laut geschnurrt. Ich lache und weine gleichzeitig.

13. April, Tag 49

Ein Raketenangriff in Kiew, dieses Mal traf es das Viertel, wo mein Bruder Nazar wohnt. Er sagt, sein Haus wurde richtig durchgeschüttelt. Er hatte sich im Badezimmer versteckt.

Viele Menschen sind bereits wieder nach Kiew zurückgekehrt. Sie versuchen, dort ein normales Leben zu führen: Sie gehen zur Arbeit, räumen die Straßen auf, sogar die U-Bahn hat ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Ruhe im Alltag, keine Explosionen - das alles hat zu einem neuen Elan geführt. Nazar arbeitet viel, aber er schläft wenig.

Es tröstet mich, dass er sagt, er sei glücklich. Die Frage, ob es mir hier gefällt, kann ich noch nicht wirklich beantworten. Wahrscheinlich ja - hier sind wunderbare Menschen und wunderbare Städte - und ich wollte auch immer nach Deutschland, aber doch nicht unter solchen Umständen! Bestimmt werde ich auch wieder hierher zurückkehren. Es gibt jetzt so viele Leute hier, die ich wiedersehen will. Thomas und seine Familie sind jetzt wie eine Familie für mich. Noch mehr wünsche ich mir, dass meine neuen deutschen Freunde mich in der Ukraine besuchen und mein wunderschönes Land sehen.

16. April, Tag 52

Gestern habe ich eine ukrainische Familie kennengelernt. Wir hatten uns sofort gut verstanden und entschieden, dass wir in Bautzen einen Ukraine-Tag machen: mit Borschtsch, also Eintopf, und Wareniki, Teigtaschen mit Kartoffelquarkfüllung. Wir spielen unsere Musik und erzählen den Leuten von der Ukraine.

Heute Nacht hatte ich wieder diesen Traum: Ich bin zu Hause, und mit mir am Tisch sitzt nicht nur meine Familie, sondern auch die ganzen neuen Freunde. Auch die aus Deutschland. Und wir sitzen, essen, unterhalten uns und haben Spaß. Und diesmal: kein Pfeifen der Raketen, kein Heulen der Sirenen, keine Bomben. Sondern so, wie es früher war. Ist das ein Zeichen, dass ich hier glücklich bin?

18. April, Tag 54

Heute gab es wieder schlechte Nachrichten. Als ich noch verschlafen aus dem Bad in das Zimmer ging, habe ich meine Mutter aus dem Wohnzimmer gehört: "Albina, unser Dorf Mykolajiwka wurde getroffen. Zwei Raketen." Meine Mutter hat es im gleichen Tonfall gesagt wie damals am 24. Februar, an Tag 1 des Krieges. "Aufwachen, Explosionen!" Jetzt sind all die guten Vorsätze schon wieder weg und in meinem Kopf ist Krieg. Immer Krieg. Ich laufe durch die Stadt und weine.

21. April, Tag 57

Das ist erst mal mein letzter Eintrag. Ich bin sehr froh, dass ich erzählen durfte - nicht nur, wie es in der Ukraine ist, sondern auch, wie es uns Ukrainerinnen und Ukrainern hier in Deutschland geht. Das ist sehr wichtig für mich. Danke, liebe Deutsche, für alles, was ihr für uns macht. Danke!

Mit diesen Einträgen beenden wir fürs Erste das wöchentliche Tagebuch von Albina. Wir danken den vielen Leserinnen und Lesern, auch für die zahlreichen Briefe von überall her. Sogar ins Thailändische wurde Albinas Tagebuch übersetzt! Natürlich werden wir mit Albina weiter in Kontakt bleiben und an dieser Stelle berichten.