Ein Eisberg schiebt sich am Dorf Innaarsuit in Grönland vorbei. Kann man das kaufen?

Vor mehr als 100 Jahren, am 1. April 1917, verkaufte Dänemark drei Karibikinseln an die USA. Kein Aprilscherz, der Preis lag bei 25 Millionen Dollar. Damals hatten Weltmächte große Teile der Erde unter sich aufgeteilt. Sie besaßen Länder und Inseln als sogenannte Kolonien. Vor mehr als 150 Jahren kauften die USA Russland Alaska ab: 4,74 Dollar pro Quadratkilometer. Diese Zeit ist vorbei. Grönland ist die größte Insel der Erde und liegt im Atlantik zwischen Europa und Kanada. Politisch gehört sie zu Dänemark. Letzte Woche wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump überlege, die Insel zu kaufen. Für die USA ist Grönland aus vielen Gründen interessant: sicherheitspolitisch zum Beispiel, weil es auf halbem Weg nach Russland liegt. Oder wirtschaftlich, weil die Klimakrise das Eis der Insel tauen lässt. So entstehen neue Schifffahrtswege, es werden Rohstoffe zugänglich, die bisher noch unter viel zu dicker Eisschicht begraben sind. Vielleicht meinte Trump das, als er sagte, das sei "im Wesentlichen ein großes Immobiliengeschäft". Grönländische Politiker jedenfalls lehnten dankend ab. Dänemarks Ministerpräsidentin sprach von einem Aprilscherz. Trump sagte daraufhin seinen geplanten Besuch in Dänemark für übernächste Woche ab.