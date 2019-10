Bei Rot stehen, bei Grün gehen: Ampeln funktionieren auch deshalb so gut, weil sie einfach zu verstehen sind. Leuchtende Farben leuchten eben allen ein. Deshalb kämpfen viele Menschen seit Jahren darum, auch Lebensmittel mit einer Ampel zu kennzeichnen. Ihre Idee: Gesundes Essen wie Haferflocken oder Naturjoghurt soll auf der Verpackung grün markiert werden, ungesundes wie (ja, sorry!) Fertigpizza, Schokoriegel oder Chips knallrot und alles dazwischen gelb oder orange. So könnte jeder im Supermarkt auf einen Blick erkennen, ob er oder sie eine Zucker- oder Vitaminbombe eingepackt hat. Ja, dummerweise auch die Eltern. Aber es hilft ja nichts: Viele Produkte sind lange nicht so gesund, wie sie auf der Verpackung angepriesen werden - sie enthalten große Mengen Zucker, Salz oder Fett. Weil zu viel davon auf Dauer krank macht, hat sich Ernährungsministerin Julia Klöckner nun entschieden, die Ampel im nächsten Jahr einzuführen. Das Problem: Die Unternehmen sind nicht gezwungen, sie zu verwenden - die Kennzeichnung ist nur freiwillig. Verbraucherschützer finden das doof. Sie wollen, dass der Verzehr-Verkehr in ganz Europa mit Ampeln geregelt wird. Per Gesetz, so wie auf der Straße auch.