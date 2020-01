Ein Café in einem kulturellen Stadtteilzentrum in Hamburg, Kübra Gümüşay bestellt "dasselbe wie immer" und bekommt einen Kaffee mit Hafermilch. Nach kurzem Geplauder über vegane Phasen (inzwischen isst sie wieder Käse) und Handyketten (erleichtern den Alltag) will sie wissen: Gehört das schon zum Interview? Falls ja, würde sie anders antworten. Und damit sind wir schon beim Thema.