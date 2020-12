Interview von Tobias Matern

Kurze Verhandlungspause in Doha, Fausia Kufi kommt auf die Minute pünktlich zum Videointerview in ihr Hotelzimmer. Die Gespräche mit den Taliban über einen Frieden in Afghanistan sind intensiv, aber Afghanistans bekannteste Politikerin ist Marathonverhandlungen gewohnt. Sie zeigt die Wunde auf ihrem Arm, Zeugnis eines Attentats, das erst ein paar Monate zurückliegt.