Von Nina von Hardenberg, München

Als der Qatar-Airways-Flug QR 0057 an einem Sonntagmittag im April 2021 in München landet, bekommt Hedwig Rost plötzlich Angst. Gleich würde er durch die Schiebetür aus Milchglas in ihr Leben treten, der junge Mann, für dessen Wiedereinreise sie seit zweieinhalb Jahren so gekämpft hat. "Hoffentlich mag ich ihn", denkt sie. Dann öffnet sich die Tür.