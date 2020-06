Sie vergisst ihn nicht, diesen Moment, in dem es zum ersten Mal so richtig schlimm war. Ein Abend in den ersten anstrengenden Wochen nach der Geburt ihrer Tochter: Sie hatte Kartoffelgratin gekocht und wollte sich gerade zum Essen setzen. Da fing das Baby an zu schreien, und aus Tamara Spielmann brach diese Wut, ohnmächtig, wild und unbezähmbar. Also nahm sie den Kochlöffel und hackte auf das Gratin ein, so fest, dass die Auflaufform brach. "Das Monster war raus", sagt sie. Dieses Ungeheuer, das sie in Millisekunden ausflippen ließ, "wie ein Pitbull, der zubeißt und nicht mehr loslässt", es war in ihr und machte Tamara Spielmann Angst.