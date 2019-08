Das Gericht hatte den Vergleich in der mündlichen Verhandlung am 6. August vorgeschlagen, der nun von beiden Seiten akzeptiert wurde. Der Streit hatte sich an einem Polo-Shirt, einer Baseball-Kappe und einem Kissen entzündet, die mit einem Wappen verziert sind. Nach Ansicht der Rechtsanwälte von Luitpold Prinz von Bayern enthält das Emblem wesentliche Bestandteile des Wittelsbacher Wappens. Die Adelsfamilie sah sich deshalb in ihrem Namensrecht verletzt. Die Kulturgut AG hatte dagegen argumentiert, man habe eine Dekoration aufgegriffen, die in Schloss Linderhof zu sehen sei, unter anderem auf dem Baldachin des königlichen Bettes Ludwigs II..