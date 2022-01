Meditation to go

Von Jan Kedves

Wäre man ein wenig fies, würde man sagen: Das Geschäftsmodell Meditation ist genial. Man lässt Menschen Geld dafür zahlen, dass sie mit geschlossenen Augen eine Stunde lang auf ihrem Kissen sitzen, in Stille, schweigend. Der Lehrer oder die Lehrerin braucht nur am Anfang und am Ende einmal mit dem Gong läuten, fertig. So einfach ist es natürlich nicht, im Gegenteil: Es kann sogar sehr schwierig sein, länger still zu sitzen, ohne Lehne, ohne Ablenkung, nur mit den eigenen Gedanken im Kopf. Mal tauchen sie wie eine Gewitterfront auf, mal ziehen sie an einem vorbei wie getupfte Wölkchen.