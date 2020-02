Der Freistaat Bayern vergibt erneut an 100 Bildende Künstlerinnen und Künstlern einen Zuschuss für ihre Atelierkosten. Zur Verfügung gestellt würden monatlich 230 Euro für zwei Jahre, um eine Arbeitsstätte zu finanzieren oder anzumieten, heißt es in einer Mitteilung des Kunstministeriums. Bewerben können sich bis zum 31. Juli 2020 alle freischaffenden Bildenden Künstler ohne Altersbegrenzung mit abgeschlossener künstlerischer Ausbildung und mindestens zweijährigem Hauptwohnsitz in Bayern. Förderbeginn ist der 1. Januar 2021. Mit dem Zuschuss sollen die Arbeitsbedingungen für Künstler verbessert werden, damit sie sich möglichst frei von finanziellen Faktoren auf ihr Schaffen konzentrieren könnten. Das Förderprogramm existiert seit 1998, die Mittel stammen aus dem Kulturfonds Bayern.