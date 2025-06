Von Karin Janker

Schwarzseherei war eine Zeit lang ziemlich in Mode. Wer wach und aufgeklärt in die Zukunft blicken wollte, musste das mit einer gewissen Skepsis tun. Sieben Jahre ist es her, dass Greta Thunberg die Menschen zur Panik aufrief. Offenbar war damals die Wirklichkeit noch nicht schlimm genug. Das hat sich geändert.