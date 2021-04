Von Isabel Pfaff und Laura Weißmüller

Der Wind pfeift erbarmungslos in dieser Häuserschlucht in Zürich-West. Christoph Gysi, 63, wilde graue Locken, hält sich an den Unterlagen fest, die er mitgebracht hat, dann ruft er: "Achtung!" Wie aus dem Nichts schiebt sich plötzlich ein Güterzug die Straße entlang. Die Waggons bringen Getreide zu einem nahe gelegenen Silo, und das mehrmals täglich. Ein letzter Rest Industriealltag im eigentlich vollends gentrifizierten Kreis 5, so heißt der Bezirk hier.