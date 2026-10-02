Dieser kleine Text über das Süße muss mit einer Anekdote beginnen. Auf die Frage, wie sie es geschafft habe, ihre sieben Kindern in den Sechziger- und Siebzigerjahren zum Gemüseessen zu bringen (man selbst war gerade wieder mit einer Karotte am Kleinkindmund gescheitert), antwortete die erfahrene Mutter, Oma und Uroma ohne Umschweife: „Na, ordentlich Zucker in den Spinat gerührt.“ In den Ohren all der Eltern, die ihre Kinder in den vergangenen 20 Jahren auf die Welt gebracht und damit angefangen haben, sie nach bestem Wissen und Gewissen großzuziehen, dürfte diese Antwort wie ein Sakrileg des modernen Parenting klingen. Denn eines der wichtigsten Ziele während der ersten Lebensjahre eines neuen Menschen lautet für dessen Eltern: Haltet den Zucker raus!