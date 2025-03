Bei den 97. Academy Awards wird Zoë Saldaña als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Ihre Rolle in „Emilia Pérez“ zeigt, woran ihr Herz hängt. Und dann wäre da noch die Sache mit der Frisur ihres Mannes.

Von Carolin Gasteiger

Noch ist nicht klar, wer für Marco Peregos Frisur bei den 97. Academy Awards in Los Angeles verantwortlich war. Und wer der Mann überhaupt ist. Aber dank seiner Frau dürfte es nicht mehr lange ein Geheimnis bleiben. Denn als Zoë Saldaña den Oscar als beste Nebendarstellerin in den Händen hält, bedankt sich bei ihrem Team, ihren Schwestern, bricht in Tränen aus und endet bei „meinem Ehemann. Diese schönen Haare!“ Die Frisur des eigenen Partners zu loben, das hat es bei den Oscars, wenn überhaupt, lange nicht gegeben.