Von Dorion Weickmann

Detailansicht öffnen In der Bayerischen Staatsoper gibt es für das Staatsballett einen neuen Chef: Nach dem Abgang von Igor Zelensky folgt der Franzose Laurent Hilaire - und zwar ab sofort. (Foto: Valery Hache/AFP)

Der Franzose Laurent Hilaire übernimmt ab sofort die Leitung des Bayerischen Staatsballetts. Die Ernennung soll am Donnerstag im Rahmen der Spielzeit-Pressekonferenz der Bayerischen Staatsoper bekannt gegeben werden. Der 1962 in Paris geborene Danseur étoile der Pariser Oper hat eine steile Tanzkarriere hinter sich: Ausgebildet an der Ballettschule der Opéra, trat er 1979 in die Mutterkompanie ein, wurde dort von Ballettchef Rudolf Nurejew gefördert und 1985 an die tänzerische Spitze befördert. Hilaire tanzte zahllose Hauptrollen des klassischen Repertoires und Kreationen von zeitgenössischen Choreografen wie William Forsythe oder Angelin Preljocaj.

Er behauptete sich als eleganter und technisch virtuoser Ballerino auf der Bühne des Palais Garnier, bis er 2005 ins Ballettmeister-Fach wechselte. Nurejews Nachfolgerin Brigitte Lefèvre favorisierte ihn für ihre eigene Nachfolge, doch das Rennen machte ein anderer. Daraufhin verließ Hilaire die Opéra und übernahm 2017 die Ballettdirektion am Moskauer Stanislawski- und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater. Er öffnete dessen eisernen Traditionskurs, holte Avantgarde-Choreografen wie die Israelin Sharon Eyal ans Haus und erntete dafür viel Applaus.

Unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine legte Hilaire sein Amt nieder und verließ Russland. In München folgt er auf Igor Zelensky, der die Ballettdirektion Anfang April unter Berufung auf familiäre Gründe niederlegte. Laurent Hilaires Vertrag läuft bis 2026.