13. Mai 2019, 18:55 Uhr Zeitgenössischer Tanz Raus aus der elitären Ecke

Bereits zum vierten Mal leitet Nina Hümpel das Festival "Dance", das politischer geworden ist und sich in diesem Jahr auch auf die Straße begibt

Von Rita Argauer

Der Kopf fängt von alleine an zu singen: "Come Together, Right Now" ist das von den Beatles inspirierte Motto, das der Tanzbiennale Dance dieses Mal als Leitsatz für die festivalinterne Kooperation mit Künstlern des Kreativquartiers an der Dachauerstraße dient. Mit Stücken von Richard Siegal und William Forsythe gibt es zudem die populären Stars der Szene, dazu kommen von Dance 2017 bekannte Künstler wie Daina Ashbee und Yang Zhen oder die in München regelmäßig gastierende Lia Rodrigues.

So viel Bekanntes, das liege am kuratorischen Ansatz des diesjährigen Festivals, sagt die künstlerische Leiterin Nina Hümpel. Denn anders als die Jahre zuvor habe sie nicht einen geografischen Schwerpunkt gewählt, sondern einen ideellen. "Wie wir miteinander reden, kommunizieren wollen", lautet dieser und damit zeigt Hümpel auch im theoretischen Überbau eine Art Öffnung an. Zeitgenössischer Tanz ist seinem Dasein als sperriges Nischengenre der Darstellenden Kunst entwachsen. Beim zehntägigen Dance 2019 soll das auch gezeigt werden.

Müll, Altkleider und Plastiktüten voll mit Abfall, aus denen heraus sich Körper schälen: Lia Rodrigues' Choreografie "Fúria". (Foto: Sammi Landweer)

Nina Hümpel leitet Dance nun schon zum vierten Mal. Damit ist sie länger als alle ihre Vorgänger an dieser Position. Doch das Potenzial des Festivals habe sich für sie noch lange nicht erschöpft. "Das ist ein ganz wundervoller Job, dieses Festival, das finanziell so gut ausgestattet ist, zu leiten", sagt sie. Das heißt: Sie hat die Möglichkeit, zu den verschiedenen Tanzfestivals der Welt zu reisen, sich Unmengen an Produktionen anzusehen, daraus auszuwählen und diese dann nach München einzuladen; auch solche, die keines oder nur ein kleines eigenes Budget haben. Etwa die brasilianische Künstlerin Lia Rodrigues. Von ihrem Heimatland wird sie nicht unterstützt und würde, wenn es ihr denn angeboten würde, eine solche Subvention aus politischen Gründen auch gar nicht annehmen, sagt Hümpel. Dass sie da mit eigenem Budget unterstützen kann, genauso wie den chinesischen Künstler Yang Zhen, der mit der Uraufführung seines Stücks "Delta" schon zum zweiten Mal bei Dance zu Gast ist, empfindet Hümpel als "riesiges Privileg" und als "beglückend".

Womit man schon beim politischen Kontext angelangt ist. Denn beim Kommunikations- und Miteinander-Reden-Motto kann es gegenwärtig natürlich nie nur um die Kommunikation einer sperrigen Kunstform mit ihrem Publikum gehen. Die gespaltene Gesellschaft und "dass die Menschen es nicht schaffen, auf die jeweils andere Seite hinüber zu schauen" war Hümpels Ausgangspunkt. Im Programm zeigt sich das ästhetisch auf ganz unterschiedliche Weise. Exemplarisch ist das in Richard Siegals "Roughhouse", in dem die Wortgewitter der Mediengesellschaft zum Ausgangspunkt werden. Tanzgeschichtlich beim dekonstruktivistischen William Forsythe, der in "A Quiet Evening Of Dance" den Breakdancer Rubber Legz auf die Anfänge des klassischen Tanzes als gesellschaftliche Etikette treffen lässt. Oder die Wahlmünchnerin Jasmine Ellis, die sich in "Toni is lonely" der intraästhetischen Kommunikation von Tanz, Musik und Schauspiel widmet, während Ceren Oran mit "Who is Frau Troffea" eine Art Endlos-Stück an verschiedenen Orten des öffentlichen Lebens, etwa am Giesinger Bahnhof oder vor dem Neuperlacher Einkaufszentrum, aufführen wird.

Noch viel vor hat Nina Hümpel mit dem Festival "Dance", das alle zwei Jahre in München stattfindet. (Foto: Bettina Stöß)

Dort spüren dann Tänzer an zehn Tagen je sieben Stunden lang einem lange vergangen Phänomen nach. Im Sommer 1518 grassierte in Straßburgs Straßen eine von einer gewissen Frau Troffea angestiftete Tanzmanie, der sich immer mehr Bürger anschlossen. Ob das im Jahr 2019 ebenso ansteckend auf die Passanten wirken wird, muss sich zeigen. Dieses Tanzen im öffentlichen Raum aber, man denke an Stefan Drehers Tanzmarathon bei der Tanzwerkstatt Europa 2016 oder die Installation Boxtape bei Dance 2017, wird immer beliebter und hat, laut Nina Hümpel, tatsächlich einen positiven Effekt: "Da wurden Menschen zu Fans, die sich vorher nie mit Tanz beschäftigt haben. Die kamen wieder und haben ihre Campingstühle mitgebracht", erzählt sie und schließt daraus: "Ja, ich glaube schon, dass das was bringt." Also Öffnung, Kommunikation mit neuem Publikum und raus aus der elitären Ecke.

Doch da geht noch einiges mehr. Und deshalb denkt Nina Hümpel auch gar nicht daran, ihren Job bei Dance aufzugeben. Sie hat noch viele Ziele. Etwa noch mehr Tanz von anderen Kontinenten entdecken. Afrika sowie Mittel- und Südamerika reize sie da. Außerdem möchte sie mehr Risiken eingehen, mehr Uraufführungen einladen und dahin gehen, "wo Tanz nicht staatlich gefördert" ist. Aller Voraussicht nach wird Hümpel das in zwei Jahren bei Dance 2021 auch machen können, ein Wechsel an der Spitze des Festivals ist nicht geplant. Und auch der künftige Kulturreferent Anton Biebl sei Dance sehr zugeneigt und zeige generell Interesse am zeitgenössischen Tanz, sagt Hümpel, die Biebl auch schon bei kleineren Tanzveranstaltungen getroffen habe. Dementsprechend wird Biebl das Festival in diesem Jahr auch eröffnen, obwohl sein Vorgänger Hans-Georg Küppers da noch im Amt ist. Auch die langjährige Dramaturgin Katja Schneider, die zwar eine Professur als Tanzwissenschaftlerin in Frankfurt angetreten hat, soll Dance treu bleiben. Und dazwischen steht Nina Hümpel, weiterhin ruhig, aber mit wachem Interesse und wirkt höchst zufrieden nach mehr als acht Jahren bei Dance.

Dance 2019; Donnerstag, 16. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, Programminformationen und Spielorte unter www.dance-muenchen.de