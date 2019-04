7. April 2019, 18:40 Uhr Zeitgenössischer Tanz Bewegte Sinnfragen

Zwei Männer in Albert Quesadas Flamenco-Dekonstruktionsduett "One Two Three One Two"

"Departures", eine Miniserie mit Produktionen aus Katalonien

Von Eva-Elisabeth Fischer

"Departures" (Aufbrüche), eine Miniserie von vier Vorstellungen und ein paar Filmen, widmete sich an diversen Spielorten (von der Muffathalle bis zum Hoch X) dem Tanz aus Katalonien. Wie steht es mit politisch grundierten Stücken, fragt man sich da. Inwiefern rekurriert die Bühnenkunst auf die spezifische Kulturtradition oder gar auf die nach wie vor virulente Unabhängigkeitsbewegung in der kleinen nördlichen Mittelmeerregion? Und inwiefern unterscheidet sich der zeitgenössische Tanz in und um Barcelona herum von dem in Madrid und im Rest Spaniens? All diese Fragen lassen die "Departures" offen. Und dennoch fügen sich die einzelnen Stücke zu einem kleinen, feinen Kaleidoskop, in dem sich durchaus ähnliche thematische Fragestellungen ausmachen lassen. Pere Faura, María Muñoz und auch Albert Quesada wollen wissen, wie tanzende Bewegung sich einer bestimmten Musik, einem Raum, einem Text anverwandelt. Sie loten die Übersetzungsmöglichkeiten durch den Tanz aus und richten dabei ihr Augenmerk auf den Freiraum, den der Tanz per se auszugestalten vermag.

Albert Quesada widmet sich dabei der für Spanien typischen Tanztradition, dem Flamenco. Er fahndet zusammen mit Zoltán Vakulya in seinem Männerduett nach den strukturellen Eigenheiten dieser Musik, dieses eigentlich solistisch angelegten Tanzes, die gleichermaßen auf einem wiederkehrenden Rhythmus basieren, der dem Stück den Titel gibt: "One Two Three One Two". Der eine trägt zum nackten Oberkörper die typische Hochbundhose des Flamencotänzers - cremefarben, nicht schwarz. Mit dem zweiten in rotem Bolero und schwarzen Shorts dekonstruiert er den Tanz und die Musik, legt einzelne Muster und Strukturen frei und pfeift dabei auf Wesentliches: barfüßig auf den Zapateado, das rhythmische Stampfen in hochhackigem Schuhwerk und die seit gut 50 Jahren immer wieder unterlaufene Geschlechterrollenzuschreibung von Mann und Frau. Das alles gerät allerdings teilweise so trocken, wie es sich liest.

Bachs "Wohltemperiertes Klavier", das Langzeitprojekt der charismatischen Tänzerin María Muñoz, hat im Laufe von 15 Jahren diverse Transformationen durchlaufen. Muñoz lotet sie unausgesetzt aus, die Synergie von Musik, Tanz und Raum, diesmal live begleitet von dem Pianisten Dan Tepfer, der Bachs Originalpassagen leider sein improvisatorisches Geklimper vorausschickt. Und dennoch bleibt man umso mehr am Tanz dran, an der Durchdringung von Klang und Raum, das als Aushängeschild des spanischen zeitgenössischen Tanzes gilt. Noch ein bisschen wohler, ja geradezu paradiesisch fühlt man sich bei Pere Fauras "No Dance, no Paradise". Der macht sich höchst amüsant daran, die Semantik des Tanzes unter anderem an der des gesungenen Wortes zu messen. Er steppt dabei wie Gene Kelly, kreiselt wie Anne Teresa De Keersmaeker, setzt Synkopen wie John Travolta und schwingt die Arme wie Maja Plissezkaja im "Sterbenden Schwan". Toll.